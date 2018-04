Presidente da GE desiste de bônus milionário O presidente-executivo da General Electric, Jeff Immelt, abriu mão de seu direito de receber um bônus relativo a 2008 diante da queda do lucro e do preço da ação do conglomerado. Mas o chefe da maior fabricante de turbinas de aviões e de geração de eletricidade informou que é importante para a GE ser capaz de pagar seus principais executivos de maneira "justa e razoável". Em comunicado, a GE informou que a bonificação de Immelt relativa a 2008 era de 14,1 milhões de dólares ante 19,6 milhões de dólares em 2007. A companhia informou que o executivo recusou receber 11,7 milhões de dólares como prêmio relativo a performance de longo prazo. A companhia publicou uma queda de 44 por cento no lucro do quarto trimestre, afetada principalmente por fraqueza na divisão de finanças GE Capital. (Por Scott Malone em Boston e redação Bangalore)