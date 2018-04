Presidente do conselho da Rio deixa disputa por vaga na BP O presidente do conselho da Rio Tinto, Paul Skinner, deixou a disputa para se tornar o presidente do conselho da petrolífera BP, informou uma fonte próxima do assunto nesta segunda-feira, depois de informações de que acionistas da companhia de petróleo se mostraram descontentes com uma planejada indicação. "É improvável que ele estará na lista... ele obviamente está com as mãos cheias com a Rio Tinto", disse a fonte. Fontes na BP tinha informado anteriormente que ele seria selecionado para suceder Peter Sutherland, na presidência do conselho. A BP não comentou sobre Skinner, mas informou que a busca por um presidente da diretoria continua. (Por Tom Bergin)