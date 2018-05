Presidente do Magazine Luiza elogia crédito subsidiado O crédito subsidiado oferecido pela Caixa Econômica Federal a beneficiários do Minha Casa Minha Vida deve estimular as vendas de outros setores, além de eletrodomésticos e móveis. A avaliação é da presidente do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, que participa nesta segunda-feira, 08, de painel no Fórum de Moda e Marketing 2013, em São Paulo.