Processamento de soja na Argentina cresceu 16% em maio Buenos Aires, 29 - A indústria argentina processou 3,43 milhões de toneladas de soja em maio, 16% a mais do que em maio de 2006, segundo a Secretaria de Agricultura. No período, a produção de óleo de soja atingiu 655,08 mil toneladas, ante 559,01 mil toneladas em igual período do ano passado. Já a produção de pellet subiu de 2,29 milhões para 2,64 milhões de toneladas na mesma comparação. Em 2005/06, a colheita de soja somou 40,5 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Em 2006/07, a produção é estimada em 46,7 milhões de toneladas pela Secretaria de Agricultura. As informações são da Dow Jones.