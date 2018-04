Produção de aço no Japão apresenta primeira queda em 29 meses A produção de aço bruto do Japão caiu em outubro pela primeira vez em 29 meses, conforme a crise financeira global enfraquece a demanda por carros e projetos de construção. A produção de aço bruto retrocedeu 2,7 por cento em relação ao ano passado, para 10,1 milhões de toneladas em outubro, já que a demanda por aço utilizado na fabricação de automóveis teve uma forte queda, enquanto a das construtoras permaneceu estagnada, informou a Federação de Ferro e Aço do Japão nesta quarta-feira. A Nippon Steel Corp, segunda maior siderúrgica mundial, e a JFE Holdings Inc, terceira maior no setor, afirmaram no mês passado que planejavam cortes de produção de 3 a 6 por cento entre outubro e março do próximo ano. No entanto, Hajime Bada, presidente da JFE Steel Corp, disse recentemente à Reuters que prevê uma redução de pelo menos 10 por cento na produção de lâminas de aço para automóveis no segundo semestre. As siderúrgicas japonesas são clientes da brasileira Vale, que anunciou no final de outubro cortes na produção de minério de ferro para se adequar ao cenário global de desaceleração econômica. (Por Yuko Inoue)