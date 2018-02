Produção de açúcar no México deve crescer 0,7% em 2006/07 Cidade do México, 20 - O México deve produzir 5,318.322 milhões de toneladas de açúcar semi-refinado em 2006/07, alta de 0,7% sobre 2005/06, quando a produção alcançou 5,281.982 milhões de toneladas, segundo a União Nacional de Produtores de Cana-de-Açúcar. Chuvas fora de estação no começo da colheita física em novembro atrasaram o início do corte da cana, e embora usinas tenham se recuperado parcialmente do atraso, a maioria dos analistas da indústria espera que algumas perdas sejam mantidas. As informações são da Dow Jones.