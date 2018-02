Produção de arroz da Rússia no ano alcança 1,836 mi de toneladas Moscou, 29 - A Rússia produziu 1,836 milhões de toneladas de açúcar refinado a partir de demerara importado entre 1º de janeiro e 27 de junho, representando alta de 11% em comparação com 1,658 milhão de toneladas no mesmo período do ano passado, informou nesta sexta-feira a associação de produtores Soyuzrossakhar. A oferta de açúcar demerara importado pela a Rússia durante o período totalizou 1,880 milhão de toneladas, em comparação a 1,709 milhão de toneladas há um ano. Refinarias processaram 1,877 milhão de toneladas de demerara vindo do exterior, ante 1,694 milhão no ano passado. Os estoques de demerara em refinarias em 27 de junho totalizaram 107.000 de toneladas, em comparação a 198.000 toneladas há um ano. No dia 27 de junho, 19 refinarias estavam processando demerara importado, em comparação a 20 na mesma data do ano passado. As informações são da Dow Jones.