Produção de cacau de Gana em 2007/08 é prevista em 800 mil toneladas Accra, Gana, 26 - A produção de cacau em Gana em 2007/08 deve ser de pelo menos 800 mil toneladas, em comparação a cerca de 620.000 toneladas em 2006/07, projetou o diretor do Cocoa Research Institute, Yaw Ampomah. Segundo ele, em virtude das boas práticas agrícolas e recursos de pesquisas, Gana está em uma posição favorável e a caminho de atingir uma meta de produção de três anos de 1 milhão de toneladas por ano até 2010. "Descartando circunstâncias que não podem ser previstas e levando em consideração o nível de atividades, a produção pode atingir entre 800 mil e 900 mil toneladas no ano que vem", disse ele. Gana é o segundo maior produtor mundial de cacau, e em 2005/06 teve uma produção recorde de 740.458 toneladas. As informações são da Dow Jones.