Produção de café na Colômbia cai 2,7% no acumulado setembro/agosto São Paulo, 10 - A produção de café da Colômbia caiu 2,7% no acumulado dos últimos 12 meses, iniciado em setembro de 2003 a agosto de 2004, ante mesmo período do ano anterior. O país produziu 11,383 milhões de sacas de 60 quilos, ante as 11,695 milhões, informou ontem a Federação Nacional dos Produtores de Café (Fedecafé). Mas em agosto, a produção e as exportações aumentaram ante o mesmo mês em 2003. De acordo com o Fedecafé, em agosto a produção subiu 9,2% para 772.000 sacas e as exportações subiram 4% para 748.000 t. No período de setembro a agosto/2004, as exportações subiram 1,5% para 10,476 milhões ante as 10,460 milhões de sacas em mesmo período do ano anterior. A Colômbia é o maior produtor mundial de café arábica lavado, com produção anual entre 11 e 12 milhões de sacas nos últimos anos. As informações são da Dow Jones.