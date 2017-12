Produção de carne sobe 17% em agosto ante agosto/03 na Austrália São Paulo, 1 - A produção de carnes da Austrália, maior exportador global, cresceu 2,3% em agosto para 179.747 t, ante as 175.762 t em julho, informou hoje o Escritório de Estatísticas do governo. Na comparação com o mesmo mês em 2003, quando foram produzidas 153.791 t de carne, o crescimento foi de 17%. Os produtores australianos exportam cerca de dois terços da produção total. Os principais compradores são os Estados Unidos e o Japão. As informações são da Dow Jones.