Produção de cerveja cresce 3,48% em agosto

SÃO PAULO - A produção brasileira de cerveja aumentou 3,48% em agosto na comparação com igual mês do ano passado, segundo dados preliminares do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), da Receita Federal. No mês, foram produzidos 1,075 bilhão de litros ante 1,039 bilhão em agosto de 2014.

Este é o primeiro mês em que a produção cresce na comparação anual desde janeiro. Os resultados do primeiro semestre vinham em queda em razão de 2014 representar uma base de comparação forte, já que a produção de cerveja naquele período do ano passado subiu em razão da realização da Copa do Mundo no Brasil.

No acumulado do ano até agosto, a retração na produção de cerveja é de 5,59% ante os mesmos meses de 2014. O total produzido nestes oito meses de 2015 chega a 8,537 bilhões de litros.

Refrigerantes. Já a produção de refrigerantes no Brasil teve seu sétimo mês consecutivo de queda na comparação anual. Em agosto, foram produzidos 1,162 bilhão de litros, redução de 3,65% ante o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos oito primeiros meses desse ano, a produção chega a 9,340 bilhões de litros, retração de 6,49% ante 2014.