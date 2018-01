Produção de cloro cai 1,5% no 1º semestre, diz Abiclor

A produção de cloro recuou 1,5% de janeiro a junho deste ano em comparação com o mesmo intervalo de 2014, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Cloro, Álcalis e Derivados (Abiclor). Durante esse período, foram produzidas 621,7 mil toneladas de cloro.

Com relação à soda cáustica, a produção caiu 1,4%, para 684,7 mil toneladas, ante 694,2 mil do mesmo período de 2014. O consumo setorial de cloro (vendas totais somadas aos usos cativos) também apresentou variação negativa de 2,0%. O uso cativo teve redução de 2,3%, para 538.493 toneladas.

As vendas totais de soda cáustica recuaram 0,4% em relação ao primeiro semestre de 2014, para 607,7 mil toneladas. As importações do produto tiveram queda de 12,9%, com 511,7 mil toneladas importadas no período.

A taxa de utilização da capacidade instalada foi de 82,4%, o que representa queda de 2,7% ante janeiro-junho de 2014.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o presidente da Abiclor, Aníbal do Vale, o primeiro semestre foi caracterizado por incertezas macroeconômicas. "A indústria de cloro-álcalis sofreu esses impactos e também foi atingida em cheio com o aumento de energia elétrica, que reduziu substancialmente a já combalida competitividade quando olhamos para o cenário internacional", afirma, em nota.

"O segundo semestre promete ser imensamente desafiador e não se vislumbra mudança a curto prazo do cenário vigente", diz. Segundo ele, eventuais medidas que venham a ser tomadas para aumento de competitividade ou aumento de demanda tendem a ter período longo de maturação, "o que nos leva para 2016".

O cloro e a soda abastecem mais de 16 setores da atividade econômica, atendendo à demanda de diferentes segmentos das indústrias de defensivos agrícolas, limpeza, papel e celulose, componentes eletrônicos, metalurgia, têxtil, tratamento de água, entre outras.