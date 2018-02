Produção de couro cresceu 8% no 1º trimestre, apura IBGE Rio, 28 - A aquisição de peças de couro de bovinos, nos primeiros três meses deste ano, foi de 10,8 milhões de unidades, segundo a Pesquisa Trimestral de Couro, divulgada há pouco pelo IBGE. De acordo com o instituto, o montante representa um aumento de 8% sobre igual período em 2006. Na comparação com quarto trimestre do ano passado, porém, esse resultado registrou queda de 1,0% no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, os matadouros frigoríficos foram as principais origens de couro, registrando participação de 61,1% no total adquirido. O fornecimento de terceiros, para curtumes cadastrados na pesquisa, representou 22,1% do total, e os adquiridos de intermediários e salgadores, 14,2%. Ainda segundo o instituto, no primeiro trimestre deste ano, não houve entrada de couro importado, considerando que a metodologia da pesquisa abrange estabelecimentos que adquirem acima de 5.000 peças anualmente. O IBGE esclareceu ainda que, quanto ao couro curtido ou industrializado, foram registradas 10,2 milhões de peças, o que indica a existência de estoques anteriores utilizados no período.