Produção de etanol bate recorde nos Estados Unidos em agosto São Paulo, 1 - A produção de etanol bateu recorde nos Estados Unidos em agosto, de acordo com Associação de Combustíveis Renováveis (RFA), que cita dados da U.S. Energy Information Administration. Em agosto foram produzidos 225 mil barris de etanol por dia. O recorde anterior pertencia a junho deste ano: 222 mil barris/dia. Comparando à produção de agosto do ano passado - 180 mil barris/dia - o volume foi 25% maior. Os Estados Unidos devem produzir 3,3 bilhões de galões de etanol neste ano, ante 2,81 bilhões em 2003, de acordo com a RFA. Atualmente o país tem 81 usinas de etanol em operação, com capacidade para produzir 3,4 bilhões de galões do produto por ano. Mais 14 usinas estão em construção. Nos EUA o etanol é produzido com milho. As informações são da Dow Jones.