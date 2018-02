Produção de máquinas agrícolas cresce 41% no ano--Anfavea A produção de máquinas agrícolas no Brasil em 2007 subiu 41 por cento em relação ao ano anterior, totalizando 65 mil unidades, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), nesta segunda-feira. As vendas internas de máquinas avançaram 49,2 por cento, para 38,3 mil unidades. As exportações somaram 27,1 mil unidades no ano, um crescimento de 20,6 por cento sobre 2006. Em dezembro, a produção de máquinas caiu 34,9 por cento na comparação mês a mês, mas saltou 50,4 por cento sobre igual mês de 2006, totalizando 4,07 mil unidades. Já as vendas declinaram 25,5 por cento em dezembro, na comparação com novembro, e subiram 60 por cento ante igual período de 2006, para 2,75 mil unidades. (Por Vanessa Stelzer, Texto de Roberto Samora)