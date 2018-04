Produção de minério de ferro na China cresce e de aço é recorde

O avanço de 27 por cento na produção de minério, para 83,3 milhões de toneladas, irá assegurar matéria-prima para as usinas locais, que enfrentam incertezas sobre as importações do insumo por alegações de espionagem por funcionários da Rio Tinto envolvidos nas negociações anuais de preços.

Uma queda nos preços do minério no começo do ano forçou as minas de maior custo a ceder participação no mercado doméstico para mineradoras estrangeiras, que têm embarcado volumes sem precedentes para o país nos últimos três meses.

Alguns analistas calculam que a China fechou perto de 20 por cento de suas minas de minério de ferro em 2009.

A China, maior compradora de minério do mundo, consome mais da metade do insumo comercializado globalmente.

Também de acordo com a agência de estatísticas oficial da China, que publicou os números mais recentes, a produção de aço bruto no país cresceu 6 por cento na comparação com igual mês do ano passado, para 49,42 milhões de toneladas, nível recorde.

O desempenho em junho equivale a uma produção anual de aço de 600 milhões de toneladas, 20 por cento a mais que a registrada no país em 2008 e acima da meta anterior do governo de atingir 460 milhões de toneladas em 2009.