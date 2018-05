Produção de óleo e gás da OGX cresce 26,4% em junho

Do total registrado no mês passado, 9,7 mil boepd corresponde à produção média offshore no Campo de Tubarão Azul, na Bacia de Campos, e 13,3 mil boepd (2,1 milhões m3 por dia), à parcela da OGX na produção média terrestre de gás natural no Campo de Gavião Real, na Bacia do Parnaíba. A produção total offshore foi de 290.499 barris de óleo equivalente e a produção total terrestre foi de 135,8 milhões m3 de gás natural, informa a companhia.

A produção no Campo de Tubarão Azul contou com os poços OGX-26HP e OGX-68HP produzindo durante os 30 dias do mês de junho. Considerando os dias efetivos de produção ao longo desse mês, a produtividade média offshore por poço ficou em 4,8 mil barris de óleo equivalente por dia.

A produção média total no Campo de Gavião Real foi de 4,5 milhões m? por dia (2,1 milhões m? líquidos para a OGX), contando com quatro turbinas da Usina Termelétrica Parnaíba I operando ao longo do mês inteiro, segundo a empresa.