Produção de óleo e gás da Petrobrás bate recorde em 2014

Atualizado às 21h50

SÃO PAULO - A Petrobrás informou nesta segunda-feira que sua produção total de petróleo e gás natural, em dezembro de 2014, no Brasil e no exterior, atingiu a média de 2,863 milhões barris de óleo equivalente por dia (boed), melhor resultado já alcançado na história da empresa. Segundo a companhia, esse volume é 4,4% maior do que o registrado em novembro, que foi de 2,741 milhões boed.

Em todo o ano de 2014, a produção total de petróleo e gás da Petrobrás no Brasil e no exterior, atingiu, segundo a Petrobrás, a marca histórica de 2,670 milhões boed, 5,1% acima do volume de 2013, que foi de 2,540 milhões boed, "configurando um importante recorde para a empresa".

A companhia bateu, também, em dezembro, seu recorde histórico de produção de petróleo e líquido de gás natural (LGN) no Brasil, ao alcançar a média mensal de 2,212 milhões barris de petróleo por dia (bpd). Esse volume é 4,8% maior que o produzido em novembro, que foi de 2,111 milhões bpd.

Ainda conforme o comunicado da estatal, ao longo dos 12 meses do ano, a produção da empresa no Brasil aumentou 15,4%, passando da média mensal de 1,917 milhão bpd, em janeiro, para 2,212 milhões bpd em dezembro, "evidenciando o forte ritmo de crescimento da produção no ano".

"É importante registrar, ainda, a produção de óleo e LGN alcançada pela empresa no dia 22 de dezembro, que chegou a 2,300 milhões barris de petróleo, maior volume em quatro anos, configurando novo recorde diário", diz a Petrobrás.

A estatal destaca também que a produção total de óleo e gás natural no Brasil, em dezembro, também foi a maior da história da companhia, chegando a 2,675 milhões boed, 4,6% acima da produzida em novembro, que foi de 2,556 milhões boed. "A produção total de óleo e gás operada pela empresa, que inclui a parcela de seus parceiros, alcançou 2,917 milhões boed, em dezembro, configurando, também, nova marca histórica", afirma.

Segundo a Petrobrás, outro resultado de grande significado para a empresa foi a produção na camada pré-sal. Em dezembro, ela atingiu a média de 666 mil barris de petróleo por dia, superando em 10% o recorde anterior, batido em outubro do mesmo ano, que foi de 606 mil bpd. "No dia 21, também em dezembro, a empresa chegou a produzir 713 mil bpd no pré-sal, um novo marco, 5,8% acima do registrado em novembro, de 673 mil bpd", ressalta.

A produção média de gás natural da Petrobrás, no Brasil, excluindo o volume liquefeito, em dezembro de 2014, foi de 73,515 milhões m3/dia. A produção de gás sem liquefeito operada pela Petrobrás, em dezembro, que inclui a parcela das empresas parceiras da empresa, foi de 84,536 milhões m3/dia. "Os resultados, tanto da produção própria quanto da operada foram, também, importantes recordes mensais", afirma. "Vale ressaltar que, em dezembro, 94,6% desse gás foi aproveitado pela empresa, seja para fornecimento ao mercado, para geração de energia na s plataformas, ou para reinjeção nos reservatórios para elevar a produção de óleo."

Também de acordo com o comunicado, a produção média de óleo e gás no exterior, em dezembro, foi de 187,9 mil boed, 1,5% acima dos 185,1 mil produzidos no mês anterior. Já a produção média de óleo, no mesmo mês, foi de 99,5 mil bpd, mantendo-se estável em relação a novembro, que foi de 99,4 mil bpd. A produção média de gás natural no exterior foi de 15,022 milhões m3/dia, 3,2% acima do volume produzido no mês de novembro, que foi de 14,554 milhões m3/dia.