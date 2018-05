Produção de veículos cai 7,8% em junho, diz Anfavea

SÃO PAULO - A produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no mercado brasileiro somou 320.823 unidades em junho de 2013, uma queda de 7,8% na comparação com maio, mas avanço de 15,5% ante o mesmo período de 2012. Com o resultado, a produção no primeiro semestre de 2013 acumula alta de 18,1% sobre os seis primeiros meses de 2012, para 1,856 milhão de unidades. Os dados foram divulgados há pouco pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Considerando apenas automóveis e comerciais leves, a produção em junho chegou a 299.549 unidades, queda de 8,6% ante o mês anterior, mas alta de 12,8% sobre junho do ano passado. A produção de caminhões atingiu 17.192 unidades em junho, elevação de 4,8% ante maio e alta de 94,3% sobre junho de 2012. No caso dos ônibus, foram produzidas 4.082 unidades em junho, aumento de 4,9% sobre o mês anterior e de 18,9% ante junho do ano passado.

As vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus subiram 0,8% em junho ante o mês anterior, com 318.619 unidades, e recuaram 9,8% na comparação com junho de 2012. No acumulado do primeiro semestre de 2013, os emplacamentos chegaram a 1,8 milhão de unidades, uma alta de 4,8% sobre igual período de 2012.

As vendas internas de máquinas agrícolas no atacado em junho apresentaram uma queda de 1,6% sobre maio e avanço de 26,2% ante o mesmo mês de 2012. Ao todo, foram vendidas 7.365 unidades, informou há pouco a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado do primeiro semestre de 2013, as vendas acumulam alta de 29,5% sobre o mesmo período de 2012.

As exportações do setor automotivo brasileiro somaram US$ 1,44 bilhão em junho, uma queda de 3,2% em relação ao mês de maio e um crescimento de 15,8% na comparação com junho de 2012.

No primeiro semestre deste ano, as exportações movimentaram US$ 7,9 bilhões, uma alta de 7,2% ante igual período de 2012. Os valores consideram as exportações de autoveículos e máquinas agrícolas.

O mês de junho encerrou com 51.223 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus exportados, um aumento de 5,4% ante maio e uma alta de 42,7% sobre o mesmo período do ano passado. As vendas externas desses veículos somaram, ao final do primeiro semestre deste ano, US$ 6,22 bilhões, uma alta de 7,9% sobre igual período de 2012. Entre janeiro e junho, foram exportadas 266.154 unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, resultando em um avanço de 18,1% ante o mesmo período de 2012.

Emprego

O setor automotivo encerrou o mês de junho com 153.535 empregados, o que representa um baixa de 0,2% em relação a maio. Na comparação com junho de 2012, houve avanço de 4,5% no contingente de empregados, considerando autoveículos e máquinas agrícolas.

O segmento de autoveículos registrou queda de 0,2% ante maio no total de empregados, totalizando 132.779 pessoas. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o avanço em junho foi de 4,5%.

O segmento de máquinas agrícolas teve aumento de 0,4% no número de empregados na comparação com maio e registrou 20.756 funcionários. Na comparação com junho de 2012, a alta foi de 4,2%.

Flex

A fatia de automóveis e veículos comerciais leves bicombustíveis (flex) atingiu 88,9% em junho, abaixo da participação registrada em maio (88,7%). Ao todo, os veículos flex somaram 269.444 unidades no mês passado.

Em junho do ano passado, a participação das vendas dos veículos flex era de 88,4%. Após dez anos de lançamento, a frota de veículos atingiu neste ano 20 milhões de unidades no País.