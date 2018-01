Produção de veículos cresce 42% em outubro

A produção de veículos voltou a subir em outubro e atingiu 249,9 mil unidades, alta de 42,2% sobre igual período do ano passado, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acumulado do ano, a indústria automobilística fabricou 2,237 milhões de veículos, aumento de 28,5% sobre os dez primeiros meses de 2016.

A maior expansão foi a do segmento de automóveis e comerciais leves que, juntos, somaram 240.163 unidades em outubro, expansão de 41,8% em relação ao mesmo mês de 2016. No acumulado deste ano, o total produzido atingiu 2,151 milhões de unidades. Entre os automóveis pesados, foram 8.241 caminhões produzidos no mês passado, alta de 77,8% ante igual mês de 2016. Entre janeiro e outubro, somam 67.285 unidades, elevação de 31,9%.

Já a produção de ônibus recuou 7,6%, para 1.528 unidades outubro. No acumulado do ano, contudo, o segmento acumula alta de 9,6%, para 17.683 unidades.

As vendas também cresceram. Em outubro, as montadoras comercializaram 202,9 mil unidades, alta de 27,6% em comparação com igual mês do ano passado. No acumulado do ano, as vendas subiram 9,3%, para 1,822 milhão de unidades.

Por segmento, as vendas de automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 196.942 em outubro, expansão de 27,1% em relação a igual mês de 2016. Entre os veículos pesados, foram 5.029 caminhões vendidos no mês passado, aumento de 46% sobre mesmo mês de 2016. No acumulado do ano, o segmento acumula retração de 4,5%, para 40.393 unidades.

Emprego. Com a retomada da produção, as montadoras voltaram a contratar. Só em outubro, foram criadas 432 vagas. Nos últimos 12 meses, foram 3.084 novos postos. Com isso, a indústria conta hoje com 126.762 funcionários, alta de 2,5% sobre outubro do ano passado.

Recorde. A receita com as exportações de veículos e máquinas agrícolas somou US$ 1,460 bilhão em outubro, alta de 52,9% na comparação com outubro do ano passado. No acumulado do ano, houve aumento de 51,6% sobre igual período de 2016, para US$ 13,119 bilhões. Em volume, as montadoras embarcaram 61.554 unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, expansão de 66,6% na comparação com outubro do ano passado. No acumulado do ano, houve avanço de 56,7% sobre igual período de 2016, para 627.820 unidades. De acordo com o presidente da Anfavea, Antonio Megale, esse volume é um recorde histórico. Para o ano, a Anfavea aposta em maior número de exportações da história, com 745 mil veículos, aumento de 43,3% ante 2016.