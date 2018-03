Produção e vendas de aço no país sobem em setembro ante agosto

A produção de aço bruto no país no mês passado foi de 2,7 milhões de toneladas, expansão de 1,5 por cento sobre agosto e queda de 9,9 por cento quando comparada com o mesmo mês do ano passado.

A produção de laminados, por sua vez, ficou em 1,9 milhão de toneladas no último mês, queda de 1,5 ante agosto e retração de 8,5 por cento contra o verificado um ano antes.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a produção de aço bruto totalizou 18,5 milhões de toneladas e a de laminados ficou em 14,1 milhões de toneladas, quedas de 31,3 por cento e de 28,6 por cento, respectivamente, ante igual intervalo de 2008.

Já as vendas internas totalizaram 1,6 milhão de toneladas em setembro, avanço de 11,1 por cento sobre o mês anterior, "refletindo a tendência de recuperação no mercado interno", segundo o IABr. "Quando comparado, entretanto, com igual período de 2008, registra-se decréscimo de 16,6 por cento", informou a entidade.

"As vendas de janeiro a setembro, de 11,4 milhões de toneladas, mostram queda de 34,9 por cento com relação ao mesmo período do ano anterior", acrescentou o IABr.

As exportações de produtos siderúrgicos em setembro de 2009 atingiram 1,1 milhão de toneladas, ou 559 milhões de dólares. O volume exportado foi 9,8 por cento acima do registrado a agosto, enquanto a receita cresceu 27,9 por cento.

(Texto de Cesar Bianconi)