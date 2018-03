Produção global de aço sobe 24,2% em novembro

A produção subiu 24,2 por cento, para 107,5 milhões de toneladas, mas abaixo dos 113,4 milhões de toneladas de outubro, segundo números desta segunda-feira da World Steel Association, cujos membros representam 85 por cento da produção mundial.

A produção na China, maior produtora e consumidora mundial de aço, disparou 37,4 por cento em novembro na comparação anual, para 47,3 milhões de toneladas, trazendo a produção nos 11 primeiros meses do ano para 462,4 milhões de toneladas, 12,1 por cento acima do ano passado.

No Brasil, na semana passada, o Instituto Aço Brasil (IABr) divulgou que a produção de aço no Brasil atingiu 2,7 milhões de toneladas em novembro, alta de 15,1 por cento sobre um ano antes, mas queda de 4,3 por cento sobre outubro.

A indústria global do aço está se recuperando lentamente de uma das piores recessões de sua história, mas analistas acreditam que a recuperação continua frágil.

De janeiro a novembro, a produção recuou 10,8 por cento para 1,09 bilhão de toneladas por conta dos agudos cortes de produção no início do ano, em decorrência do efeito da recessão global sobre a demanda.

O índice de utilização de capacidade em novembro ficou em 75 por cento, ligeiramente abaixo dos 76,9 por cento de outubro.

No auge do desaquecimento, o índice de uso da capacidade caiu abaixo de 60 por cento nos Estados Unidos, e pouco acima dos 60 por cento na Europa, contra acima de 90 por cento nos tempos de crescimento forte.

A produção na União Europeia subiu 10,8 por cento, a 14,2 milhões de toneladas, enquanto nos Estados Unidos a produção chegou a 5,96 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 27 por cento na comparação anual.