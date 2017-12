Produtores de café voltam otimistas com contatos no Sial 2004 Ribeirão Preto, 25 - Produtores da Cooperativa dos Produtores de Cafés Especiais de Altinópolis e Região (Cooalt), que firmaram parceira com a Nhá Benta Indústria de Alimentos Ltda. para divulgação e venda do Café Tiradentes, voltaram otimistas com os contatos feitos no Salão Internacional da Alimentação (Sial 2004), que terminou na última quinta-feira, em Paris. Segundo João Abrão Filho, diretor da Cooalt, foram feitos várias reuniões e iniciadas conversas com possíveis compradores europeus e até mesmo do Japão, China e Síria. "Nós levamos cerca de mil quilos de café para lá e todos gostaram muito da bebida e do produto", afirmou. Agora, segundo Abrão, os contatos deverão ser transformados em visitas dos compradores à região de Altinópolis, na Alta Mogiana Paulista, para conhecerem o sistema de produção do grão. O representante da Cooalt pediu, no entanto, um maior apoio do governo federal na participação de feiras internacionais para a divulgação do produto. "A estrutura que tínhamos era muito pequena e mesmo assim fizemos muitos contatos. Mas o governo poderia nos subsidiar para conseguirmos levar máquinas maiores já que o retorno comercial, quando ocorrer, vai ser também para os cofres do Brasil", completou. Paralelamente à feira, a Café Tiradentes começa a ser vendido nas lojas de rede Galeries Lafayette, uma das maiores da França.