Produtores de trigo pedem prorrogação das dívidas de custeio Brasília, 21 - Produtores de trigo encaminharam hoje ao governo proposta para prorrogação das dívidas de custeio da safra 2003/04. As parcelas começam a vencer na segunda quinzena de janeiro de 2005, dependendo da época de contração dos empréstimos, com vencimento por cinco meses, ou seja, até maio. O pedido dos agricultores é que a primeira data de pagamento seja reprogramada para junho de 2005. Com base em dados do Banco do Brasil, o deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS) informou que essas dívidas somam R$ 206 milhões. A prorrogação permitiria ao produtor negociar melhor a safra, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 5,851 milhões de toneladas para 2003/04. O trigo é cultura de inverno, ou seja, é cultivada e colhida no segundo semestre. A proposta faz parte de documento de quatro páginas entregue na tarde de hoje ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, por representantes dos produtores e parlamentares do Rio Grande do Sul. O documento propõe medidas de apoio à comercialização de vinho, trigo, arroz e alho. Outro pedido é para suspensão temporária de importação de trigo. Pela manhã, a comercialização de produtos agrícolas entre os países do Mercosul foi discutida em audiência pública no Senado. Para o arroz, os produtores sugerem ao ministro Rodrigues a elevação da Tarifa Externa Comum (TEC) para 35%. A tarifa é imposta ao produto importado de países que não integram o bloco. Hoje, a TEC é de 11% para o arroz com casca e de 13% para o produto beneficiado (sem casca). A iniciativa privada calcula que 148 mil toneladas de arroz fornecidas pelos Estados Unidos e Tailândia devem ser importadas pelo Brasil em 2004. Os produtores reclamam que as importações prejudicam a produção nacional. Para o vinho, a proposta é fixar cotas de importação para as compras da Argentina. "Os estoques de vinhos devem chegar a 280 milhões de litros no final de 2004, 100 milhões de litros acima de estocado em igual período de 2003", argumenta o setor vitivinícola no documento. Os produtores de alho pedem o estabelecimento de quotas e de períodos de importação que não coincidam com a época de comercialização do produto nacional.