Produtos básicos já representam 30,6% da pauta exportadora Brasília, 2 - A participação dos produtos básicos nas exportações brasileiras aumentou no primeiro semestre deste ano, em relação ao primeiro semestre de 2006. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), os básicos representam 30,6% da pauta exportadora, enquanto que, em igual período do ano passado, representavam 27,9%. Por outro lado, a participação dos produtos manufaturados nas exportações caiu de 56% para 53,5%. Segundo o secretário de Comércio Exterior do MDIC, Armando Meziat, os dados não devem ser interpretados como uma queda das vendas externas de produtos manufaturados. "Isso significa que as exportações de básicos estão crescendo mais do que as de manufaturados", disse o hoje o secretário, em entrevista coletiva. As vendas externas de produtos básicos subiram 31,3%, em relação ao primeiro semestre de 2006, e as de manufaturados, 14,5%. Os embarques de produtos semimanufaturados cresceram 22%. Meziat destacou que o aumento das exportações se deu não só em preço, mas também em volume. "O mercado internacional está positivo para os produtos básicos. O Brasil está aproveitando o aumento dos preços, mas também tem aumentado a quantidade embarcada", disse o secretário. Meziat, admitiu, no entanto, que a queda da participação dos manufaturados na pauta exportadora não é boa. "O ideal seria que estivesse aumentando a participação".