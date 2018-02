Projetos de biodiesel da Petrobras devem iniciar operação este ano Rio, 3 - Os três primeiros projetos de biodiesel da Petrobras deverão entrar em operação no quarto trimestre deste ano, disse hoje o gerente executivo de desenvolvimento energético da empresa, Mozart Schmitt de Queiroz. Segundo ele, os três projetos têm capacidade de 170 milhões de litros por ano e estão sendo instalados na região do semi-árido, em Minas Gerais, Pernambuco e Bahia. Queiroz fez palestra no seminário "Biocombustíveis e Mudanças do Clima", realizado na UFRJ. Segundo ele, ainda na área de biodiesel, a Petrobras está trabalhando junto com a Ford em um veículo movido a biodiesel com 100% de mamona e em outro com biodiesel com 100% de soja. No que diz respeito ao etanol, um dos problemas do produto, apesar dos seus méritos ambientais, é a questão da monocultura. Por isso, a empresa está implantando um modelo de microdestilarias com uma cooperativa agrícola do Rio Grande do Sul, de produção descentralizada de álcool integrada com a produção de alimentos. Segundo ele, a idéia é que parte da propriedade seja cultivada com cana e outra com alimentos e/ou animais. Queiroz disse que o projeto gaúcho está em fase de testes preliminares e será feita uma análise de viabilidade econômica, até o final deste ano, para checar a perspectiva de implantação de projetos semelhantes em outras regiões.