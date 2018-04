Prumo confirma negociação com IFC para empréstimo a projeto de termelétrica no Porto do Açu

A Prumo Logística divulgou nota confirmando notícia da Coluna do Broadcast, de sexta-feira, sobre negociação com o International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, para empréstimo de até US$ 355,6 milhões ao projeto de uma termelétrica.

A empresa explica que a subsidiária Gás Natural Açu (GNA) está em conversas com o IFC e que esta seria a primeira termelétrica a ser implementada no Porto do Açu por meio de uma de suas subsidiárias.

A Prumo, diz, contudo, "que até o momento não foram assinados contratos vinculantes acerca de qualquer financiamento para o referido projeto com o IFC."

Ainda conforme a Coluna do Broadcast, a IFC, além do empréstimo, vai também virar sócia do projeto, por meio de um aporte em ações de até US$ 38 milhões.