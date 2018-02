Publicada nomea??o de Maria Celina para dire??o do BC O Di?rio Oficial da Uni?o oficializa, hoje, a exonera??o do diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Paulo Vieira da Cunha, e a nomea??o da nova titular, Maria Celina Berardinelli Arraes. Paulo Vieira deixou o cargo alegando motivos pessoais. Das tr?s mudan?as de diretoria no BC, Maria Celina foi a ?ltima a assumir, agora, no in?cio do ano, para n?o provocar tumulto na fase de transi??o. Alvir Alberto Hoffmann assumiu a diretoria de fiscaliza??o do BC, na Segunda quinzena de dezembro, e Anthero de Moraes Meirelles foi empossado no in?cio daquele m?s, na diretoria da Administra??o. A economista Maria Celina Berardinelli Arraes, trabalhou durante 25 anos no Banco central, foi assessora do Fundo Monet?rio Internacional (FMI), em Washington, e trabalhou tamb?m para o Programa das Na??es Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).