Quanto de dinheiro eu preciso para começar um negócio

É curioso saber quanto dinheiro algumas empresas precisaram para começar seus negócios ao redor do mundo. Nesse infográfico você encontra cinco exemplos de empresas conhecidas e vai perceber que sucesso nem sempre está relacionado a um grande investimento inicial. A HP, por exemplo, começou com capital próprio de apenas US$ 538.

Mas quem está em busca de um investimento vai encontrar um cenário ainda mais difícil se não tiver um projeto inovador ou um diferencial. Com a crise, a situação é ainda mais complicada. Confira as informações no infográfico sobre o investimento inicial das empresas e inspire-se. Clique na imagem para acessar o infográfico.