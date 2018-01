Queda nas vendas da Via Varejo prejudica o Grupo Pão de Açúcar

SÃO PAULO - A receita líquida consolidada do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no terceiro trimestre de 2015 atingiu R$ 16,061 bilhões, crescimento de 2,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já as vendas mesmas lojas do grupo - indicador que leva em conta apenas as unidades abertas há mais de um ano - caíram 2,6% na mesma comparação.

O desempenho consolidado foi afetado por uma queda nas vendas da Via Varejo, empresa de eletroeletrônicos do grupo, que detém o Pontofrio e as Casas Bahia. A receita desse negócio caiu 22,7% no período, ficando em R$ 4,095 bilhões.

Em comentário sobre seu desempenho de vendas, o GPA considerou que "o atual ambiente macroeconômico tem se tornado mais desfavorável ao consumo ao longo do ano". "Enquanto o segmento alimentar demonstra maior resiliência, o segmento de não alimentos está sendo mais impactado", afirmou a companhia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alimentos. Considerando apenas o negócio de varejo alimentar do GPA, que inclui as bandeiras Extra, Pão de Açúcar e Assaí, a receita líquida foi de R$ 8,852 bilhões de julho a setembro, expansão de 7,3% ante os mesmos meses do ano anterior.

As vendas mesmas lojas no varejo de alimentos do grupo cresceram 3,3% na comparação anual. O ritmo de crescimento foi 0,6 ponto porcentual superior ao do primeiro semestre de 2015, informou a companhia.

O GPA afirmou que o desempenho nas vendas do negócio de alimentos foi impulsionado pelo crescimento mais acelerado do Assaí, a bandeira de atacado de autosserviço, a qual, de acordo com a companhia, vem ganhando espaço diante da maior preocupação dos consumidores com relação aos preços. O grupo disse ainda que houve melhoria nas vendas dos hipermercados Extra, bandeira que mais vinha sofrendo em trimestres anteriores.

Renovação. O Grupo Pão de Açúcar deu mais detalhes sobre seu plano de reforma de lojas da bandeira Extra. De acordo com a empresa, até o final do ano serão 60 pontos de venda renovados. Essas unidades são responsáveis por 25% das vendas da bandeira, disse o GPA.

Os hipermercados do Extra tem sido o negócio de desempenho mais fraco entre as redes de varejo alimentar do GPA nos últimos trimestres. Para recuperar as vendas, a companhia decidiu revitalizar lojas, revisar o sortimento de produtos e mudar a prestação de serviço aos clientes. Em 2015, disse o GPA, serão 35 hipermercados renovados e 25 supermercados. A base total de lojas da bandeira ao final de junho incluía mais de 340 lojas Extra entre supermercados e hipermercados.

Até o momento, diz o GPA, as lojas Extra já reformadas tem apresentado aumento de 10 pontos porcentuais nas vendas quando comparadas a lojas não reformadas.

Apenas no Assaí, a empresa informou que serão abertas entre 10 a 12 novas lojas até o final deste ano. A bandeira teve crescimento de receita líquida de 22,3%, para R$ 2,564 bilhões. Segundo o GPA, o desempenho de vendas mesmas lojas (que considera apenas unidades abertas há mais de um ano) foi um crescimento de dois dígitos, com aceleração em relação ao primeiro semestre de 2015.