Questão agrária: Lula enfrenta protesto dentro do Planalto Brasília, 27 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou há pouco um protesto, dentro do próprio Palácio do Planalto. Cerca de 30 servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) conseguiram burlar o esquema de segurança e o cerimonial do Palácio e estão no Salão Oeste, onde o presidente lança o Plano Safra da Agricultura Familiar 2007/2008. O grupo de manifestantes, que veste coletes vermelhos, chegou a levantar placas com letras formando a frase: "Incra em greve". Depois os servidores levantaram duas faixas com a seguinte inscrição:"Lula não cumpre acordos" e "Lula, não exportamos nem arrecadamos recursos, mas contribuímos no combate à fome". Os seguranças da Presidência recolheram as faixas, sob protestos dos servidores que reclamaram que outras faixas levadas por movimentos sociais do campo, que enalteciam o presidente, não foram recolhidas. Para evitar maiores problemas, os seguranças recolheram também as faixas que elogiavam o presidente. Lula permanece na cerimônia e deve fazer discurso, em instantes.