Rações: congresso aborda sustentabilidade e segurança alimentar Rações: congresso aborda sustentabilidade e segurança alimentar O II Global Feed & Food Congress Brazil 2007 prossegue hoje. O evento é realizado pela Organização para Agricultura e Alimentos das Nações Unidas (FAO, na sigla em inglês), pela Federação Internacional da Indústria de Rações (IFIF)e o Sindirações (Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal). O tema central desta segunda edição do Congresso é ?Sustentabilidade: Produzindo para o bem-estar de todos com qualidade, segurança, responsabilidade, preservando o meio ambiente?. O congresso ocorre das 8h30 às 18h, no Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital sírio-libanês.