Rally da Safra: Agroconsult apresenta em SP os roteiros da expedição Rally da Safra: Agroconsult apresenta em SP os roteiros da expedição Hoje, a partir das 10h, André Pessôa e Guilherme Bastos, da Agroconsult, apresentarão, durante um café da manhã com jornalistas, o Rally da Safra 2007, expedição técnica que irá mapear as condições da safra brasileira de soja e milho, e que, neste ano, incluirá as lavouras de algodão em seu levantamento. Durante o encontro, que acontecerá no escritório da Agroconsult em São Paulo, os jornalistas conhecerão as novidades da quarta edição do Rally da Safra, os roteiros a serem percorridos e as estimativas de safra pré-Rally feitas pela consultoria. A largada oficial do Rally será em Brasília no próximo dia 26. Os resultados da expedição - única realizada por uma empresa privada no País - serão divulgados no dia 29 de março na BM&F.