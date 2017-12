Rebanho do Norte e Nordeste começa a ser vacinado contra aftosa Brasília, 1 - Pecuaristas que têm fazendas em Alagoas, Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima começaram hoje a vacinar seus rebanhos contra febre aftosa. O prazo para imunização termina no dia 31 de outubro, informou o Departamento de Defesa Animal do Ministério da Agricultura. Os seis estados têm 5,58 milhões de cabeças de gado, menos de 3% dos 191,2 milhões de bovinos do País. Em Pernambuco, devem ser vacinados 1,75 milhão de animais. No Amazonas, 1,04 milhão cabeças. Paraíba (951,6 mil reses), Rio Grande do Norte (714,7 mil), Alagoas (706,4 mil) e Roraima (423 mil) também estão incluídos. Essas regiões estão em processo de erradicação da aftosa e só vendem carne, produtos e subprodutos para o mercado interno. As informações são da assessoria de imprensa do ministério.