Rebelo reuniu aliados para apressar votação da ppp Brasília, 24 - O ministro da Coordenação Política, Aldo Rebelo, reuniu ontem à noite em sua residência senadores aliados para discutir um possível acordo com a oposição, para apressar a aprovação do projeto da Parceria Público Privada. A pressa do governo deve-se à disposição da indústria em investir R$ 55 bilhões em infra-estrutura até 2007, sendo R$ 14 bilhões já num primeiro momento. O vice-líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR) disse hoje, em entrevista gravada ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, que ainda nesta semana os líderes aliados levantarão as emendas ao projeto que a oposição quer negociar. "Nós vamos levantar também alguns temas dos estados governados pela oposição e a partir daí tentar fechar um entendimento até o final de setembro", afirmou o vice-líder. (Rosana de Cassia)