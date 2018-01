Receita apreende 31 mil mochilas por fraude na importa??o

A Receita Federal apreendeu neste s?bado 31 mil mochilas e pastas de proced?ncia chinesas que estavam depositadas na esta??o aduaneira de Bauru, ? espera de nacionaliza??o. O produto, adquirido por uma empresa da regi?o que n?o teve seu nome divulgado, foi avaliado em R$ 1 milh?o, mas esta registrado por apenas R$ 20 mil. O valor baixo chamou a aten??o dos fiscais, que interceptaram a mercadoria. Segundo o delegado da Receita em Bauru, Luiz Carlos An?sio, al?m da sonega??o do imposto de importa??o, ser? verificada a capacidade da empresa para uma importa??o no volume da mercadoria apreendida. Suspeita-se que a importadora apontada como dona do produto seja apenas uma empresa de fachada. O conte?do do cont?iner que abrigava as pastas foi transferido para o dep?sito da Receita Federal e ao final do processo ser? descartado para entidades sociais que possam utiliz?-lo. A suposta fraude foi denunciada ao Minist?rio P?blico Federal, que analisar? o caso.