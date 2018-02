Receita com exportação de café cresceu 63,8% este ano no Vietnã Cingapura, 29 - O Vietnã atendeu quase à metade da demanda mundial por café robusta na primeira metade de 2007, e as receitas de exportação mais que dobraram para US$ 1,2 bilhão sobre o mesmo período do ano passado, informou hoje a Associação de Café e Cacau do Vietnã (Vicofa, na sigla em inglês). De janeiro a junho, o país, o segundo maior exportador de café, ofereceu ao mercado internacional 832.000 toneladas de café, registrando um aumento no volume de 63,8% no ano, afirmou o presidente da associação, Doan Trieu Nhan. O aumento na receita deveu-se principalmente aos altos preços em Londres e Nova York, com o robusta alcançando máximas de nove anos, disse ele. A área total de café do Vietnã ficou estável na primeira metade do ano, em cerca de 500.000 hectares. A Vicofa estima que as receitas de exportação de café do país em 2007 irão alcançar US$ 1,5 bilhão, com o volume embarcado estimado em 900.000 toneladas. As informações são da Dow Jones.