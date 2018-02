Receita com exportação de frango frango cresceu 85% em maio São Paulo, 18 - A exportação brasileira de carne de frango totalizou 273,98 mil toneladas em maio, representando aumento de 39,4% com relação ao mesmo mês de 2006. A receita cambial somou US$ 400,8 milhões, com crescimento de 85% em relação a maio do ano passado. Os números foram divulgados há pouco pela Associação Brasileira dos Exportadores de Frango (Abef). Segundo Christian Lohbauer, presidente-executivo interino da entidade, o forte crescimento da exportação, tanto em volume como em receita, deve-se à fraca base de comparação de 2006, quando as exportações brasileiras tiveram queda expressiva por conta da gripe aviária. Com o resultado de maio, o acumulado da exportação de carne de frango nos cinco primeiros meses de 2007 indica embarque de 1,282 milhão de toneladas, 22,6% acima do mesmo período de 2006. A receita cambial ficou em US$ 1,747 bilhão, com aumento de 41,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Abef, o preço médio da tonelada de frango exportada, de janeiro a maio, atingiu US$ 1.363,00, valor acima da projeção da entidade para este ano, que é de US$ 1.200 a tonelada. Apesar dos números positivos para os cinco primeiros meses do ano, a Abef mantém suas modestas projeções de crescimento para 2007, as quais indicam embarque de 2,85 milhões de t e receita cambial de US$ 3,42 bilhões. Esses valores representam crescimento de 5% e 6,8%, respectivamente, na comparação com 2006.