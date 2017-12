Receita com exportações de café supera US$ 1 bilhão até agosto São Paulo, 9 - Levantamento do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé), divulgado hoje, mostra que no acumulado do ano, até agosto, a receita cambial com exportação de café (verde e solúvel) cresceu 28,8%, em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento é de US$ 1,196 bilhão, ante US$ 928,864 milhões de janeiro a agosto de 2003. Nos primeiros oito meses deste ano, as exportações brasileiras de café totalizaram 16.085.677 sacas de 60 kg, com queda de 1,3% em relação a 2003 (16.291.247 sacas). Desse total, o volume de café verde exportado pelo Brasil reduziu 3,6% no período. Foram embarcadas 13.957.850 sacas de 60 kg, em comparação com 14.478.660 sacas em 2003. As exportações brasileiras de café verde para Estados Unidos recuaram 28,96% de janeiro a agosto. Por outro lado, as vendas para a Alemanha, principal destino do café verde brasileiro, cresceram 21,74% em relação aos oito primeiros meses de 2003. No acumulado do ano-safra corrente, que vai de julho de 2004 a junho de 2005, o Brasil exportou 4.303.858 sacas em comparação com 3.727.209 sacas no mesmo mês da safra anterior. Segundo Guilherme Braga, diretor geral do Cecafé, o desempenho só não é melhor por conta da queda nas vendas da variedade conillon, que estão recebendo uma remuneração maior das indústrias internas. No total dos primeiros oito meses do ano, foram exportadas 2.127.827 sacas em equivalente de solúvel (aumento de 17,4% sobre o ano passado, quando foram embarcadas 1.812.587 sacas.