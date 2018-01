Recife sedia seminário sobre o mercado de sucroalcooleiro Recife sedia seminário sobre o mercado de sucroalcooleiro O Institute for International Research (IIR), promove hoje, no Atlante Plaza Hotel em Recife, o Seminário Mercado de Açúcar e Álcool. Para discutir o setor foram convidados como palestrantes Renato Cunha, presidente da SINDAÇÚCAR - pe; Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do grupo EQM; Jacyr S. Costa Filho, diretor da Sociedade Corretora De Álcool, Francisco José Palmeira Celestino, diretoria da Laginha Agro Industrial - Grupo João Lyra; Gregório Maranhão, presidente da UNIDA - União Nordestina dos Plantadores de Cana; Ápio Castriciano L. de Coelho, superintendente de recursos humanos da Usina Petribu; Sylvio Ortega Filho, diretor da Biocycle. Durante o seminário serão abordados temas como o cenário mundial do mercado de álcool e expectativa de crescimento no Brasil; as novas fronteiras para a cana-de-açúcar no Brasil; a gestão de preços, resultados e perspectivas em relação às exportações; a influência da performance de vendas de veículos flex fluel no mercado de álcool; o potencial de crescimento do mercado de açúcar: novos usos,resultados dos programas ambientais e as relações de trabalho no mercado de açúcar e álcool.