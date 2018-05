Recuperação de crédito sobe 4,1% no 1º semestre

SÃO PAULO - A recuperação de crédito, apurada por meio da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), avançou 4,1% no primeiro semestre na comparação com igual período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 12, pela Boa Vista Serviços, administradora do SCPC. O indicador subiu 0,7% em junho em relação a igual mês de 2012, mas recuou 2,8% ante maio, na série dessazonalizada.

Apesar do resultado negativo em junho ante maio, a entidade espera que o indicador de recuperação de crédito mantenha até o fim de 2013 a dinâmica de elevação verificada no primeiro semestre. "As melhores condições do mercado de crédito e o aumento da população empregada continuam a representar fatores que contribuem positivamente para a recuperação de crédito em 2013." A Boa Vista projeta alta de 3% na recuperação de crédito em 2013 ante 2012.

No resultado acumulado do primeiro semestre de 2013, em relação ao mesmo período do ano passado, a maior contribuição para o indicador veio do Nordeste, com variação positiva de 8,7%, seguido do Norte, com 6,8%.