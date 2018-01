Rede do interior vai investir R$ 50 mi para converter fraqueados na praça de alimentação

Na briga entre as marcas na praça de alimentação dos shoppings vale de quase tudo, até tirar dinheiro do próprio bolso para convencer um empresário a sair de uma rede para entrar em outra, em uma operação conhecida pelo mercado de conversão de bandeiras.

Essa, aliás, é a estratégia do dono de uma franquia de médio de porte do interior de São Paulo. Para tentar ampliar a sua presença nas principais praças, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, Denilson Lugui, da rede de restaurantes Lug's, diz que vai aportar R$ 50 milhões em um projeto de conversão de lojas.

A ideia é emprestar R$ 200 mil, em média, para o empresário que, depois do prazo definido, ainda não conseguiu operar com lucro. O dinheiro, ele diz, é para ser usado na troca da marca e adequação da loja ao novo franqueador. "A gente vai cobrar juros de poupança do franqueado", diz. "Nosso objetivo é trazer 250 novas franquias para dentro da base em pelo menos dois anos",destaca.

Denilson conta que o dinheiro vem parte do próprio bolso e parte de um aporte de um fundo de capital de risco, que entra como sócio da franquiadora nas novas redes. "Eles vão ficar com um parte dos nossos royalties nos próximos anos", conta.

Na mira da Lug's, então redes que atualmente enfrentam problemas com os franqueados. "Fizemos um levantamento ligando para cada um dos franqueados nos principais shoppings e, com base nos resultados que obtivemos, acredito que cerca de 30% das redes em funcionamento há mais de dois anos atuam fora do ponto de equilíbrio, como é chamado o momento em que o franqueado consegue recuperar o investimento e passa a obter lucro", ele conta.

Com sede em São José do Rio Preto, a Lug's tem hoje 130 unidades, 50 delas em São Paulo e no Rio de Janeiro.