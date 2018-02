Refinaria da Petrobras nos EUA apresenta problemas A Pasadena Refining System, subsidiária da Petrobras nos EUA, relatou falha em uma unidade de recuperação de sulfa após parada não-programada, segundo relatório a um órgão regulador. A refinaria, localizada no Texas, tem capacidade para 117 mil barris por dia, de acordo com relatório enviado às autoridades estaduais. A companhia disse no relatório que "enquanto realizava uma parada não-programada na SUR (unidade de recuperação de sulfa), o gás ácido na instalação foi levado para outra unidade por procedimento normal". "Durante esta paralisação muito ar foi usado, resultando em uma opacidade maior do que o normal e emissões maiores do que o requerido de SO2 (dióxido de enxofre) para o incinerador", disse a empresa em relatório ao órgão fiscalizador do setor no Texas. O processo para remover a sulfa residual geralmente leva de dois a três dias, segundo infromou a Pasadena, acrescentando que o evento ocorreu pouco depois do meio-dia de segunda-feira. "Uma vez identificado que muito fluxo de ar estava sendo usado, as operações reduziram o fluxo de ar para minimizar as emissões de SO2 do incinerador", acrescentou o relatório. A Pasadena Refining é uma joint venture de 50 por cento da estatal brasileira com a Astra Holding USA, subsidiária da belga Compagnie Nationale a Portefeuille. Procurada pela Reuters no Brasil, a Petrobras não soube informar imediatamente mais detalhes.