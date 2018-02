Região Sul continuará com baixas temperaturas São Paulo, 16 - A meteorologia informa que a entrada de frentes frias pelo Sul do País vai continuar freqüente, pelo menos até o fim do mês. "O clima vai permanecer frio, com umidade elevada e baixa temperatura", informa a meteorologista Desiree Brandt, da Somar. Segundo ela, a Região Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pode ter geada no período. "O tempo seco, influenciado por massas de ar polar, pode derrubar a temperatura mínima abaixo de 3 ou 4 graus, favorecendo a ocorrência de geadas". A Climatempo informa que nos dias 17, 22, 23, 24 e 27 de julho, as condições de geada são amplas em todo o interior do Rio Grande do Sul e os produtores de trigo devem ficar atentos. Na região centro-sul do Paraná, o volume de chuvas deve ser razoável pelo menos até quinta-feira, embora a estiagem já tenha comprometido as lavouras de milho. "Áreas de instabilidade vão dar origem a novas frentes no Estado", informa Desiree. A Climatempo diz que até o dia 21 de julho pelo menos três frentes frias avançam pelo Paraná e as condições de chuva devem ser mantidas nas principais áreas produtoras de milho, inclusive do norte do Estado. A Somar informa que o fenômeno La Niña (resfriamento das águas do Oceano Pacífico) poderá ser notado na Região Sudeste neste segundo semestre. "A conseqüência é que a massa de ar polar, que porventura venha do Sul, tenderá a ser empurrada para o Atlântico", explica Desiree. Desse modo, o frio nas regiões produtoras de café não deverá ser suficiente para provocar geadas.