Relator tenta votar projeto de biossegurança amanhã nas comissões Brasília, 14 - O relator do projeto de Biossegurança, senador Ney Suassuna (PMDB-PB), apresenta hoje na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) um requerimento para realização de uma sessão conjunta amanhã a fim de votar seu parecer sobre o projeto. Suassuna é relator da proposta pelas comissões de Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais. Se for aprovado amanhã, o projeto irá a plenário na quinta-feira. Suassuna afirma ter acordo com o PT, PSDB e PMDB e pretende negociar com o PFL. O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante, avalia que o Senado está bem próximo de um acordo sobre o texto do projeto.