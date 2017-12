Renault-Nissan assume liderança mundial de vendas de veículos no 1º semestre

TÓQUIO - A aliança formada pela francesa Renault e a japonesa Nissan liderou as vendas globais de veículos no primeiro semestre do ano, um feito inédito para o grupo. Entre janeiro e junho, a aliança – que também inclui a Mitsubishi Motors – vendeu 5.268.079 veículos ao redor do mundo.

No mesmo período, a Volkswagen registrou vendas de 5.155.600 de unidades e a concorrente japonesa Toyota vendeu 5.129.000 veículos.

A americana General Motors, que manteve-se na liderança mundial por mais de sete décadas, ficou em quarto lugar, com vendas de cerca de 4,7 milhões de unidades no primeiro semestre.

Balanço. A Renault divulgou hoje um aumento anual de 59% no lucro dos primeiros seis meses do ano, a 2,38 bilhões de euros (US$ 2,79 bilhões), graças ao volume mais robusto de carros vendidos e um pagamento maior referente a sua participação de 43% na Nissan.

Já a receita da Renault avançou 17% na mesma comparação, a 29,54 bilhões de euros. / Dow Jones Newswires e Associated Press