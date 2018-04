Renner tem lucro maior no 2o tri com avanço da receita

As Lojas Renner anunciaram nesta segunda-feira lucro líquido de 47,8 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 9,9 por cento em relação ao registrado um ano antes, ligeiramente acima da expansão verificada na receita líquida total da empresa.

No intervalo, a receita líquida total da Renner somou 613,4 milhões de reais, uma alta de 8,2 por cento ante os 566,7 milhões de reais no segundo trimestre do ano passado.

A receita líquida de vendas de mercadorias ficou em 554,7 milhões de reais no trimestre, em comparação a 510,3 milhões de reais um ano antes. Já as vendas nas lojas abertas há pelo menos um ano cresceram 2,1 por cento na mesma comparação.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) totalizou 98,8 milhões de reais de abril a junho, ante 87,1 milhões de reais em igual período de 2008. A margem Ebitda passou de 17,1 por cento para 17,8 por cento.

A Renner informou ainda que o resultado de serviços financeiros ficou em 17,0 milhões de reais no segundo trimestre, 6,4 por cento acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

De abril a junho, a Renner inaugurou cinco novas lojas, alcançando um total de 115 unidades em operação.

