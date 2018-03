Repsol anuncia descoberta 'considerável' no Golfo do México

A petroleira espanhola Repsol YPF encontrou petróleo em dois poços em águas norte-americanas do Golfo do México. A empresa disse que a descoberta é "de um tamanho bastante considerável". O petróleo foi encontrado em poços do campo Shenzi, no qual a espanhola e a BHP Billiton, que é a operadora, iniciaram a produção em junho, disse o presidente e executivo-chefe da Repsol, Antonio Brufau, à agência Dow Jones.

Veja também:

Repsol planeja investir US$ 14,9 bilhões no Brasil, diz jornal

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mercado reagiu bem à notícia e as ações da Repsol subiam em torno de 1% na bolsa de Madri na manhã desta sexta-feira, 30, na contramão da queda do índice Ibex.

A Repsol tem registrado recentemente uma onda de grandes descobertas de hidrocarbonetos. No dia 11 de setembro, a empresa encontrou na Venezuela um campo de gás que pode conter até 1,4 bilhão de barris de petróleo equivalente. Seis dias depois, um consórcio que inclui a espanhola anunciou uma descoberta em águas profundas de Serra Leoa, que pode significar a abertura de uma nova fronteira petrolífera na África Ocidental.

Também em setembro, testes indicaram que o campo Guará, na Bacia de Santos, contém até 2 bilhões de barris de óleo equivalente de petróleo e gás. A Repsol tem uma fatia de 25% no bloco que contém o Guará.

Descobertas no Golfo do México são consideradas positivas porque a região tem um bom histórico institucional para a exploração. O operador Dirk Schnitker, da CM Capital Markets, acrescentou que a região possui uma infraestrutura desenvolvida, o que desperta menos dúvidas sobre a viabilidade econômica e acelera o início da produção.

Outros observadores, no entanto, estão mais cautelosos. O analista Pablo Pena-Rich, da BPI, destacou que ainda não há estimativas de reservas para as descobertas mais recentes do Golfo do México.

A Repsol tem uma fatia de 28% no Shenzi; a BHP tem 44% e a Hess, os outros 28%. As companhias produzem atualmente cerca de 120 mil barris de petróleo bruto por dia do campo, tendo já superado a meta inicial de produção de 100 mil barris por dia. "Em quatro ou cinco anos, nós poderemos produzir muito mais do Shenzi", disse Brufau. As informações são da Dow Jones.