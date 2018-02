República Tcheca confirma novos casos de gripe aviária Praga, 20 - Exames confirmaram que centenas de aves de uma fazenda no leste da República Tcheca estão contaminadas pelo vírus da gripe aviária. Segundo o porta-voz da autoridade veterinária do país, Zbynek Semerad, mais testes serão realizados a fim de concluir se o vírus em questão é o H5N1, de maior letalidade. Semerad disse que dos 6 mil perus da propriedade, localizada a 100 quilômetros de Praga, 1,8 mil já morreram. Os demais devem ser sacrificadas. Até hoje, o H5N1 já foi diagnosticado em 14 aves - todas cisnes selvagens - na República Tcheca. As informações são da Dow Jones.