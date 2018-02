Reservas provadas da Petriobras crescem 1,2% em 2007 A Petrobras anunciou nesta terça-feira que terminou 2007 com reservas provadas no Brasil de 13,920 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), crescimento de 1,2 por cento em relação a 2006, devido a 53 novas descobertas. As reservas de petróleo e condensado totalizaram 11,8 bilhões de barris, enquanto que as de gás natural atingiram 336,72 bilhões de metros cúbicos. "Durante o ano de 2007, foram apropriados 875 milhões de boe às reservas provadas (no país), contra uma produção acumulada de 708 milhões de boe", informou a estatal em um comunicado. Já as reservas provadas no exterior caíram 14,2 por cento no ano passado, para 1,090 bilhão de boe. "A apropriação de reservas provadas (fora do Brasil) foi suplantada pela produção do período aliada à revisão dos contratos existentes na Bolívia, e revisões técnicas ocorridas no Equador e nos Estados Unidos, resultando na redução de reservas de 180 milhões de boe", segundo a Petrobras. Os números são baseados nos critérios da Society of Petroleum Engineers (SPE). Os dados não incluem o campo de Tupi, na bacia de Santos, anunciado no final do ano passado. A empresa estima que o campo produzirá de 5 bilhões a 8 bilhões de barris de petróleo leve e gás, mas a Petrobras ainda tem que declarar Tupi comercialmente viável. A empresa afirmou ainda que está realizando estudos de viabilidade em 24 campos, incluindo Tupi, o que pode ajudar a aumentar as reservas. (Reportagem de Cesar Bianconi e Elzio Barreto, Edição de Denise Luna)